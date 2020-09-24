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Назван топ-5 профессий с высокой зарплатой в Татарстане

07:41, 24.09.2020
Назван топ-5 профессий с высокой зарплатой в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Стало известно, какие из профессий в Татарстане самые высокооплачиваемые. В топ вошли пять профессий: пилоты, риелторы, главные инженеры, монтажники и водители автотранспорта. Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на Минтруд Татарстана.

pixabay.com

Так, пилотам предлагается зарплата в 300 тысяч рублей, главному инженеру и высококвалифицированным монтажникам — 200 тысяч рублей. Труд водителя автотранспорта оценивается в 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на тренеров и парикмахеров после сильного падения на фоне коронавируса.

Общество Татарстан
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