Назван топ-5 профессий с высокой зарплатой в Татарстане

Стало известно, какие из профессий в Татарстане самые высокооплачиваемые. В топ вошли пять профессий: пилоты, риелторы, главные инженеры, монтажники и водители автотранспорта. Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на Минтруд Татарстана.



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Так, пилотам предлагается зарплата в 300 тысяч рублей, главному инженеру и высококвалифицированным монтажникам — 200 тысяч рублей. Труд водителя автотранспорта оценивается в 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на тренеров и парикмахеров после сильного падения на фоне коронавируса.