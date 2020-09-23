Названы нефтяные компании, на которых негативно отразятся налоговые изменения
Вице-премьер России Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме заявил, что изменения в Налоговый кодекс РФ наиболее сильно отразятся на компаниях «Газпром нефть», «Татнефть», «Лукойл». Меньше пострадают «Роснефть» и «Газпром».
Как сообщает «Интерфакс», такой расклад Борисов объяснил тем, что в первую очередь затронут отказ от преференций, связанных с добычей тяжелой нефти и рядом других обстоятельств.
«Будем надеяться, что это все-таки краткосрочные меры пожарного характера, и если мы восстановим нашу экономику, можно будет быстрее, с 2021—2022 года, обратно вернуться к более интересным механизмам, которые обеспечат преференции нашим ведущим компаниям, чтобы они динамичнее осваивали сегменты рынка», — заявил вице-премьер РФ.
Экономика
Напомним, что Минфин России предлагает отменить с 2021 года налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти на 61 млрд рублей. Одним из крупнейших пользователей этой льготы является «Татнефть».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым