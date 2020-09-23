Названы нефтяные компании, на которых негативно отразятся налоговые изменения

Вице-премьер России Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме заявил, что изменения в Налоговый кодекс РФ наиболее сильно отразятся на компаниях «Газпром нефть», «Татнефть», «Лукойл». Меньше пострадают «Роснефть» и «Газпром».

Как сообщает «Интерфакс», такой расклад Борисов объяснил тем, что в первую очередь затронут отказ от преференций, связанных с добычей тяжелой нефти и рядом других обстоятельств.

«Будем надеяться, что это все-таки краткосрочные меры пожарного характера, и если мы восстановим нашу экономику, можно будет быстрее, с 2021—2022 года, обратно вернуться к более интересным механизмам, которые обеспечат преференции нашим ведущим компаниям, чтобы они динамичнее осваивали сегменты рынка», — заявил вице-премьер РФ.

Фото: realnoevremya.ru



Напомним, что Минфин России предлагает отменить с 2021 года налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти на 61 млрд рублей. Одним из крупнейших пользователей этой льготы является «Татнефть».

