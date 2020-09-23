Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок Лапочкина по матчу «Динамо» — «Рубин»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу московского «Динамо» по судейству Сергея Лапочкина в матче 7-го тура РПЛ против казанского клуба «Рубин» (0:1).

По итогам рассмотрения трех спорных эпизодов — пенальти в ворота «Динамо» на 30-й минуте, удалений Николая Комличенко и Сергея Паршивлюка — решения арбитра были признаны правильными.

Напомним, встреча против «Рубина» завершилась победой казанского клуба 1:0. По ходу матча арбитр показал три красные карточки, удалив игроков «Динамо» Комличенко и Паршивлюка, а также футболиста «Рубина» Хван Ин Бома.

Московский клуб подал официальную жалобу на работу судьи Лапочкина в РФС и попросил проверить арбитра на полиграфе. Но позже действия арбитра были признаны главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом безошибочными.