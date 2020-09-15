«Динамо» официально попросило РФС проверить судью матча с «Рубином» на полиграфе

Футбольный клуб «Динамо» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить семь спорных эпизодов матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» и проверить арбитра встречи Сергея Лапочкина на детекторе лжи.

В московском клубе полагают, что ошибки судьи могли иметь системный характер, так как многочисленные решения трактовались в одну сторону.

«ФК «Динамо-Москва» принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако с учетом анализа игры с ФК «Рубин» считаем, что судейская бригада Сергея Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.

Ввиду того, что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении Сергея Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», — говорится в сообщении клуба.

Встреча против «Рубина» состоялась в воскресенье и завершилась победой казанского клуба 1:0. По ходу матча арбитр показал три красные карточки, удалив игроков «Динамо» Комличенко и Паршивлюка, а также футболиста «Рубина» Хван Ин Бома.



Напомним, грузинский игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия не сумел продолжить встречу из-за повреждения. После игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сообщил, что футболист получил травму носа и сотрясение.