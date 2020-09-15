В РФС назвали работу судьи матча «Динамо» — «Рубин» безошибочной

Судья матча 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином» Сергей Лапочкин не будет проходить полиграф, несмотря на просьбу московского клуба. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

При этом он считает работу Лапочкина безошибочной.

«Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет.

Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», — сказал Хачатурянц.

Напомним, встреча против «Рубина» состоялась в воскресенье и завершилась победой казанского клуба 1:0. По ходу матча арбитр показал три красные карточки, удалив игроков «Динамо» Комличенко и Паршивлюка, а также футболиста «Рубина» Хван Ин Бома.

Позже московский клуб подал официальную жалобу на работу судьи Лапочкина в РФС и попросил проверить арбитра на полиграфе.

