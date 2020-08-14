ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии

ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах.

По данным Центральной избирательной комиссии, Лукашенко набрал 80,10% от всех голосов, Светлана Тихановская — 10,12%.



9 августа в Белоруссии завершились выборы президента страны. Предварительные цифры гласили, что уверенную победу одержал действующий глава Александр Лукашенко. Из-за этого уже шестой день в Минске и других городах проходят протесты. Подробнее о ситуации в стране на сегодняшний день читайте в материале «Реального времени».