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ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии

14:11, 14.08.2020 1
ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии
Фото: kremlin.ru

ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах.

По данным Центральной избирательной комиссии, Лукашенко набрал 80,10% от всех голосов, Светлана Тихановская — 10,12%.

9 августа в Белоруссии завершились выборы президента страны. Предварительные цифры гласили, что уверенную победу одержал действующий глава Александр Лукашенко. Из-за этого уже шестой день в Минске и других городах проходят протесты. Подробнее о ситуации в стране на сегодняшний день читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:49
    Да Лукашенко совершает ошибки ! Но если он уйдет под давлением будет намного хуже у белорусов чем сейчас ! Но информационная война против него конечно дикая просто ! Особенно блогеры подливают масла в огонь .
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