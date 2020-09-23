В Госдуме предложили Минспорту запустить программу «Земский тренер»

Фото: Роман Хасаев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и делам молодежи Борис Пайкин обратится к Министерству спорта РФ с инициативой запустить программу «Земский тренер».

Парламентарий считает, что это поможет привлечь квалифицированных тренеров на работу в сельскую местность и малые города по всей стране.

«Необходимо разработать и запустить программу «Земский тренер», направленную на привлечение квалифицированных тренеров на работу в сельскую местность и малые города. Для реализации этой инициативы должен быть предусмотрен соответствующий раздел в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», — цитирует пресс-служба слова Пайкина.

Фото: paykin.online

Ранее в Татарстане договорились запустить программу «Земский работник культуры» в Татарстане.

Напомним, накануне в Госдуме попросили дать тренерам приоритет на вакцинацию от коронавируса.

