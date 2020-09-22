В Госдуме попросили дать тренерам приоритет на вакцинацию от COVID-19
Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой включить спортивных тренеров в приоритетный список на вакцинацию от коронавируса.
Парламентарий аргументировала свою позицию тем, что подобного рода специалисты находятся в группе риска по возможному заражению COVID-19, поскольку они находятся в ежедневном постоянном контакте с воспитанниками и спортсменами.
Напомним, ранее Минздрав России допустил до клинических испытаний вакцину Центра имени Чумакова.Спорт
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