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В Госдуме попросили дать тренерам приоритет на вакцинацию от COVID-19

11:26, 22.09.2020
В Госдуме попросили дать тренерам приоритет на вакцинацию от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой включить спортивных тренеров в приоритетный список на вакцинацию от коронавируса.

Парламентарий аргументировала свою позицию тем, что подобного рода специалисты находятся в группе риска по возможному заражению COVID-19, поскольку они находятся в ежедневном постоянном контакте с воспитанниками и спортсменами.

Напомним, ранее Минздрав России допустил до клинических испытаний вакцину Центра имени Чумакова.

Спорт
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