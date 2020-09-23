В Казани прокурор просит 7 лет колонии для застройщика ЖК «Яшьлек»

Фото: "Реальное время"

В Советском райсуде Казани финишировали прения по делу экс-главы «Стройкома» Фаика Гараева. В прениях гособвинитель просил признать его виновным в хищении 285 млн рублей дольщиков ЖК «Яшьлек» и наказать 7 годами колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в райсуде.



Гараев в суде настаивал, что деньги со стройки не похищал, его адвокат просила суд вынести оправдательный приговор.

Напомним, в 2014-м компания «Стройком» Гараева стала исполнителем федеральной программы «Жилье для российской семьи» в Татарстане, по условиям которой застройщикам обещали льготные кредиты и компенсацию расходов на прокладку коммуникаций, но в 2016-м программу признали неэффективной и компенсации «Стройком» не дождался.

В феврале 2019-го Гараев был арестован, в декабре того же года предстал перед судом по обвинению в невыплате зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности и мошенничестве в особо крупном размере. По версии Следкома, в строительство ЖК обвиняемый вложил только 142 млн рублей, а значительная часть средств ушла по договорам с фиктивными поставщиками.

На финише судебного следствия зарплатный эпизод прекратили за сроком давности и погашением долгов.

В числе 145 потерпевших дольщиков — два следователя МВД Татарстана, шесть семей с детьми-инвалидами и близкие бывшего топ-менеджера «Татнефти».