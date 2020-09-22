Амиров заменит Гранлунда в первом звене «Салавата Юлаева»
Стал известен стартовый состав «Салавата Юлаева» на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи».
В первом звене уфимцев выйдет молодой нападающий Родион Амиров. Он заменит на краю атаки финского форварда Маркуса Гранлунда, заболевшего коронавирусом.
Наш состав на игру против ХК «Сочи» pic.twitter.com/smJQFyCi42— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 22, 2020
Список пятерок «Салавата Юлаева» на матч с «Сочи»:
— Бирюков — Коледов, Амиров — Маннинен — Хартикайнен;
— Панин — Алексеев, Хохряков — Воробьев — Баранов;
— Лисовец — Коробов, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
— Семенов — Мухамадуллин, Сучков — Пименов — Гиматов.
В воротах встречу начнет Юха Метсола. На тренерской скамье будет отсутствовать Томи Ламса, которого заменит Виктор Козлов.
Напомним, ранее в «Салавате Юлаеве» сообщили о трех положительных тестах на коронавирус.СпортХоккей Башкортостан
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