Рижское «Динамо» ушло на карантин до 5 октября из-за коронавируса

Хоккеисты и представители рижского «Динамо» ушли на карантин до 5 октября. Об этом сообщил председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.

«Еще у пяти хоккеистов основной команды выявлен коронавирус. Команда до 5 октября будет на карантине», — сказал Савицкис.

По данным СМИ, всего в рижском клубе выявлено десять положительных тестов на коронавирус. О пяти случаях инфицирования COVID-19 пресс-служба рижан сообщала накануне.

Таким образом, латыши пропустят домашние матчи с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября), а также минским «Динамо» (1 октября). Кроме того, под угрозой срыва остается встреча с подольским «Витязем», которая должна пройти 3 октября в Московской области.

Напомним, ранее КХЛ перенесла шесть матчей казахстанского «Барыса» из-за коронавируса.