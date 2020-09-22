Ученый назвал болезнь, переболевшие которой получат иммунитет к коронавирусу

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Иммунитет к коронавирусу может появиться у людей, переболевших лихорадкой денге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса, который выяснил, что в регионах, где были зафиксированы вспышки лихорадки, распространение COVID-19 идет не так быстро.

Если это утверждение подтвердится, то люди смогут получать иммунитет к коронавирусу после прививки от лихорадки денге.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Роспотребнадзор намерен изучить сообщения ученых об исчезающем иммунитете к коронавирусу.