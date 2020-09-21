Минниханов встретился с экс-кандидатами в президенты Татарстана

Сегодня в кабмине глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с кандидатами, участвовавшими в президентских выборах республики 11—13 сентября.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, Минниханов призвал объединить усилия для конструктивной работы во благо жителей Татарстана: «В ваш адрес поступали обращения от избирателей — жителей нашей республики, готовы взять их в работу. Вне зависимости от политических предпочтений мы должны работать во благо людей, живущих в нашей республике».

Напомним, что в президентских выборах в Татарстане приняли участие Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Коммунисты России»), Владимир Сурчилов (ЛДПР) и Олег Коробченко («Партия Роста»).



Минниханов получил 83,27% голосов избирателей, то есть более 50%.

