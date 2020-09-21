Татарстан вошел в десятку регионов с самыми большими автопарками

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстан занял 7-е место в рейтинге регионов с самыми большими автопарками регионов России. Всего в республике на июль 2020 года зарегистрировано 1 324 548 автомобилей, что составляет 3,07% от общего рынка.

По данным исследования «Автостат Инфо», на начало второго полугодия 2020 года в России зарегистрировано 43,087 млн легковых автомобилей.



Лидером среди регионов стала Москва (3,8 млн машин). Второе место у Московской области (2,6 млн), третье у Краснодарского края (1,8 млн), четвертое у Санкт-Петербурга (1,6 млн). Пятерку лидеров замыкает Свердловская область — 1,39 млн автомобилей.

Шестое место в рейтинге у Ростовской области (1,34 млн), седьмое у Татарстана (1,3 млн), восьмое у Башкирии (1,29 млн). Замыкают топ-10 Челябинская (1,12 млн) и Самарская (1 миллион) области.

По данным аналитической службы «Реального времени», в прошлом году Татарстан прирос 25 тыс. легковых автомобилей.

