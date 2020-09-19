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37-летний Каймакоглу подписал новый контракт с УНИКСом

09:13, 19.09.2020
37-летний Каймакоглу подписал новый контракт с УНИКСом
Фото: vk.com/unicsbasket

Баскетболист Костас Каймакоглу продолжит выступать за УНИКС в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба казанского клуба.

37-летний форвард подписал с командой новый однолетний контракт. Стороны воспользовались опцией продления предыдущего соглашения.

Каймакоглу выступает за УНИКС с 2012 года. Нынешним летом он раздумывал над завершением профессиональной карьеры, но решил остаться в казанском клубе еще на один сезон.

Баскетболист уже заявлен за УНИКС на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ.

Напомним, ранее стал известен финансовый бюджет казанского клуба в сезоне-2019/20.

СпортБаскетбол Татарстан
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