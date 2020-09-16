Единая лига ВТБ обнародовала бюджет баскетбольного УНИКСа в сезоне-2019/20

На онлайн пресс-конференции, посвященной началу нового чемпионата, Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты участников турнира в сезоне-2019/20.

Лидером по размеру бюджета стал московский ЦСКА — 2 миллиарда 370 миллионов рублей. Далее идут подмосковные «Химки» (2 миллиарда 149 миллионов рублей), питерский «Зенит» (1 миллиард 500 миллионов рублей) и краснодарский «Локомотив-Кубань» — 1 миллиард 76 миллионов рублей.

Казанский УНИКС имел в прошлом сезоне в активе 850 миллионов рублей, что является пятым по размеру бюджетом в лиге.

Далее в списке идут «Нижний Новгород» (302 миллиона рублей), «Енисей» (237 миллионов рублей), «ПАРМА» (294 миллиона рублей) и «Автодор» (208 миллионов рублей).

Напомним, ранее УНИКС отказался от участия в двух предсезонных турнирах из-за нескольких положительных тестов на коронавирус у представителей клуба.