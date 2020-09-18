Инаугурация, история Альметьевска и закат: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 18 сентября

Фото: @aidarmetshin

Утром глава Актанышского района Энгель Фаттахов поделился кадрами красивого заката. Ролик был снят в дороге из окна автомобиля.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов опубликовал ролик об истории Альметьевска. В видео сам Нагуманов рассказывает об истории Альметьевска, его жизни в годы войны и, конечно, об обнаружении нефти.

Глава Арского района Ильшат Нуриев опубликовал пост о 95-летии со дня рождения народного писателя Гарифа Ахунова. Он напомнил соотечественникам о биографии писателя и его достижениях.

«Мы, архиты, гордимся своим уважаемым соотечественником. Желаю, чтобы и молодежь следующего поколения росла, познавая творчество и образ жизни нашего выдающегося писателя», — добавил Нуриев.

Сразу несколько глав районов опубликовали фотографии и видео с церемонии вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова. Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, глава Дрожжановского района Марат Гафаров, глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин, глава Кукморского района Сергей Дмитриев опубликовали аналогичные кадры с торжественного события.

Кроме этого, Гафаров ответил на несколько вопросов односельчан в сторис и опубликовал пост о строительстве ФАПа в Старых Убеях и нового модельного магазина в Новых Чукалах.

Глава Нижнекамска Айдар Метшин тоже опубликовал фото из ГБКЗ им. Сайдашева, однако не с торжественного события, а фотографию с сыном Муратом.