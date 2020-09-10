Минюст решил наказать обоих адвокатов с процесса Ефремова

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Минюст России отреагировал на скандальный процесс по делу о смертельной аварии, виновником которой признан актер Михаил Ефремов. В министерстве намерены потребовать наказания для адвокатов, представлявших обе стороны.

Министерство потребует от адвокатской палаты Северной Осетии лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева, защищавшего на процессе актера.

В адвокатскую палату Москвы будет внесено представление о дисциплинарном производстве в отношении адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера М.О. Ефремова», — передает пресс-служба министерства.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Он признан виновным в «пьяном» вождении и нарушении ПДД, повлекшим смерть человека.