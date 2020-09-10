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Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев

03:24, 10.09.2020
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Фото: twitter.com

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное пьяное ДТП на 8 лет колонии, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое», — заявил он в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Ефремова, адвокат навестил его в СИЗО, и это стало для актера неожиданностью. Ефремов был уверен, что теперь его интересы будет представлять другой юрист. Защита Ефремова готовит апелляционную жалобу.

Ранее Ефремов отказывался в суде от услуг своих адвокатов. Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская должны были остаться только консультантами.

Общество Татарстан
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