«Ротор» не полетел на матч против «Ростова» из-за вспышки коронавируса

«Ротор» не полетел в Ростов-на-Дону на матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене», — говорится в заявлении.

Футболисты и персонал волгоградской команды ближайшее время проведут в самоизоляции из-за вспышки коронавируса в клубе.

Ранее «Ротору» было присуждено техническое поражение в 7-м туре РПЛ в матче против «Краснодара» из-за неявки на игру. Несколько представителей волгоградской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Напомним, в составе «Ротора» выступают два игрока «Рубина» — Данил Степанов и Зурико Давиташвили, арендованные волгоградцами до конца сезона. По некоторым данным, оба футболиста находятся в списке заболевших.