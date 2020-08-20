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«Рубин» объявил об уходе Давиташвили в «Ротор»

15:13, 20.08.2020
«Рубин» объявил об уходе Давиташвили в «Ротор»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Зурико Давиташвили покидает «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Грузинский футболист продолжит карьеру в волгоградском «Роторе» на правах аренды.

«Желаем Зурико новых успехов в волгоградском клубе», — говорится в сообщении на официальном сайте «Рубина».

Соглашение между клубами подписано до конца сезона-2020/21. При этом «Рубин» включил в сделку право досрочного прерывания аренды в зимнее трансферное окно.

Это уже второй игрок казанского клуба перешедший в «Ротор» в летнее межсезонье. Ранее волгоградская команда арендовала защитника Данила Степанова.

19-летний Давиташвили перешел в «Рубин» летом прошлого года. В сезоне-2019/20 полузащитник провел за казанцев 26 матчей в РПЛ и забил 2 гола. В декабре Давиташвили был признан лучшим молодым игроком Грузии 2019 года.

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