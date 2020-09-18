Квартальнов: «Мы довольны, но «Ак Барс» должен играть сильнее»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хороший матч. Большинство сработало, пропустили, правда, но потом справились. Конечно, мы довольны, когда столько забиваем. У нас есть большой потенциал, два игрока не играло. Мы можем и должны играть сильнее.

Сравнить с игрой плей-офф? Не могу сказать, что матч плей-офф, это было дерби. Хорошая игра, здорово, что судьи дают играть в активный хоккей», — сказал Квартальнов.

Также тренер казанцев рассказал о своей реакции на результативные действия Даниса Зарипова. Капитан «Ак Барса» набрал 4 (2+2) очка в игре с «Салаватом Юлаевым». Квартальнов не удивлен подобной статистикой опытного хоккеиста.

«Совершенно не удивляюсь. Играет с любыми партнерами, мастер. Быстрота с годами уходит, но он это компенсирует другими вещами. Связка с Галиевым? Они во всех играх забивали, пока они имеют право на такую тройку», — резюмировал Квартальнов.

Накануне в Казани состоялось первое «зеленое дерби» в сезоне-2020/21. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева», обыграв уфимцев со счетом 4:1. Решающий вклад в победу казанцев внесли нападающие Зарипов и Станислав Галиев, набравшие по 4 (2+2) и 3 (1+2) очка, соответственно.

«Салават Юлаев» не может победить в Казани уже на протяжении семи матчей.

Подробнее о первом «зеленом дерби» в сезоне можно почитать в материале «Реального времени».