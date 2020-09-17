Бывший арбитр ФИФА разобрал спорные моменты матча «Динамо» — «Рубин»

Бывший арбитр ФИФА Любош Михел разобрал спорные судейские решения в игре 7-го тура РПЛ между московским «Динамо» и казанским «Рубином».

В своем разборе экс-судья усомнился в назначенном пенальти в ворота «бело-голубых». Михел считает, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия симулировал в моменте с падением в штрафной соперника.

«В первой фазе нет никакого контакта между футболистами. Нападающий принимает решение, рассчитывая, что уже не попадет к мячу. Падает и вынуждает судью поставить пенальти. С моей точки зрения, правильным решением было бы показать атакующему игроку желтую карточку за симуляцию», — сказал Михел.

Эксперт также оценил удаление форварда москвичей Николая Комличенко. Он полагает, что арбитру не стоило показывать вторую желтую карточку игроку хозяев за спорный момент с ударом локтем в Оливера Абильдгора. Михел сравнил эпизод с грубым нарушением со стороны Олега Шатова в первом тайме. Экс-судья заявил, что в таком случае, арбитру надо было наказывать и футболиста «Рубина» красной карточкой.

«Здесь есть игра локтем, но после того, что Шатову не показали карточку за более грубый фол в первом тайме, скажу, что и Комличенко не надо было удалять с поля.

Шатов? Думаю, если бы судья удалил игрока, то комитет арбитров УЕФА и ФИФА поддержал бы арбитра. Такой грубой игрой можно выбить футболиста из команды соперника из игры. Это был тактический фол, с умыслом. Если бы я был на поле, то, может быть, сам показал бы красную карточку», — сказал Михел.

Напомним, встреча против «Рубина» состоялась в воскресенье и завершилась победой казанского клуба 1:0. По ходу матча арбитр показал три красные карточки, удалив игроков «Динамо» Комличенко и Паршивлюка, а также футболиста «Рубина» Хван Ин Бома.

Московский клуб подал официальную жалобу на работу судьи Лапочкина в РФС и попросил проверить арбитра на полиграфе. Но позже действия арбитра были признаны безошибочными.