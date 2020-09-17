Брат Эмиля Гарипова тренировался с основой перед матчем с «Салаватом Юлаевым»

В среду «Ак Барс» провел ледовую тренировку перед матчем КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева».

Вместе с основной командой на лед выходил голкипер Джамиль Гарипов. Он родной брат вратаря омского «Авангарда» Эмиля Гарипова, который начинал карьеру в составе «Ак Барса».

Также к матчу готовились два других голкипера казанцев Адам Рейдеборн и Тимур Билялов.

17-летний Джамиль Гарипов в прошлом сезоне выступал в юношеской хоккейной лиге за «Ак Барс U18». В предсезонных матчах он был заявлен за казанский «Барс».

В семье Гариповых, кроме Эмиля и Джамиля, также есть 9-летний Ранель, который тренируется в системе «Ак Барса» на позиции вратаря.

Напомним, сегодня в Казани состоится первое «зеленое дерби» в сезоне. «Ак Барс» на домашнем льду примет уфимский «Салават Юлаев».