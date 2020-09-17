«Ак Барс» сыграет в Казани против уфимского «Салавата Юлаева»

«Ак Барс» на своей площадке сыграет против уфимского «Салавата Юлаева» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это первое «зеленое дерби» в сезоне-2020/21.

Казанский клуб подходит к матчу после трехдневного отдыха, обыграв 13 сентября в гостях «Сочи» (4:0). Команда Дмитрия Квартальнова одержала победу в трех последних играх в КХЛ подряд.

«Салават Юлаев» приехал в Казань в ранге одного из лидеров Восточной конференции. Во вторник уфимский клуб разгромил «Торпедо» и одержал пятую победу в сезоне. Нападающие «Салавата» Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд с 11 (6+5) и 10 (5+5) очками лидируют в гонке бомбардиров КХЛ.

Накануне уфимский клуб вылетел в Казань и не взял с собой защитника Филипа Ларсена. Датчанин еще не выходил на лед в новом сезоне из-за болезни. А вот новичок «Салавата Юлаева» вратарь Даниил Тарасов отправился с командой на выезд.

Отметим, что уфимский клуб проиграл шесть последних «зеленых дерби» в Казани.

Встреча состоится в четверг на льду «Татнефть Арены». Начало матча — в 19.00.