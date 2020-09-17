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Правительство решило сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

03:21, 17.09.2020
Правительство решило сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Фото: realnoevremya.ru

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство России планирует снизить расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников. В проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать «незащищенные» статьи бюджетных расходов и на 5% сократить расходы на вооружение. Также в 2021 году не будут индексировать зарплаты чиновников.

По словам Силуанова, сокращение расходов позволило выйти на сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. В 2021 году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей, в 2022 году — на 970 миллиардов рублей, а в 2023 году — на 970 миллиардов рублей.

«Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — цитирует министра РБК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации зарплат работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3%.

ЭкономикаФинансы
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