Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на 3%
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации зарплат работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3%. Повышение ожидается с 1 октября.
Также индексация коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2020 году зарплаты бюджетников поднимутся на 7%. Таким образом, рост превысит инфляцию.
Напомним, в Татарстане также проиндексировали зарплаты некоторых работников бюджетной сферы.Общество
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