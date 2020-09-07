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Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на 3%

13:08, 07.09.2020
Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на 3%
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации зарплат работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 3%. Повышение ожидается с 1 октября.

Также индексация коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2020 году зарплаты бюджетников поднимутся на 7%. Таким образом, рост превысит инфляцию.

Напомним, в Татарстане также проиндексировали зарплаты некоторых работников бюджетной сферы.

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