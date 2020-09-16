СМИ: По факту смерти Тесака возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»

СМИ сообщили, что по факту смерти националиста Максима Марцинкевича в СИЗО возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Об этом заявил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официального заявления ведомства по результатам проверки пока нет.

Ранее Следственный комитет России по Челябинской области заявил, что у него нет оснований полагать, что смерть националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, носит криминальный характер. В камере было найдено несколько предсмертных записок.



