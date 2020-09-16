СК РФ по Челябинской области: смерть Тесака не носит криминального характера

Следственный комитет России по Челябинской области зявил, что у него нет оснований полагать, что смерть националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, носит криминальный характер.

По факту смерти обнаружения тела проводится процессуальная проверка. В СК региона сообщили, что в камере обнаружено несколько предсмертных записок.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», — говорится в сообщении на сайте ведомства

Ранее сообщалось, что СК и ФСИН начали проверки по факту суицида Тесака.

