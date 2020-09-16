Американский художник хочет выкупить тело Ленина и создать копию Мавзолея

Художник Дэвид Датуна из Нью-Йорка хочет выкупить тело Ленина и построить копию Мавзолея в Вашингтоне. Тело вождя он планирует выкупить за миллион долларов. В целом Датуна готов собрать более миллиарда долларов.



Смысл арт-объекта — в значительных изменениях в США, выражающихся в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. По словам художника, американцы устали от политики агрессивного капитализма — они вынуждены выплачивать кредиты всю жизнь и не имеют свободного доступа к медицине: «Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждаются в преддверии выборов президента».

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — приводит слова Датуны «РИА Новости».

Напомним, после объявления конкурса на лучшее использование Мавзолея Ленина депутат Госдумы Виталий Милонов предложил похоронить Ленина на кладбище, а из Мавзолея сделать музей.

