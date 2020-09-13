Милонов предложил похоронить Ленина на кладбище, а из Мавзолея сделать музей
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина. Он предложил использовать здание как музей, а тело Владимира Ленина похоронить на кладбище.
Депутат отметил, что стоимость захоронения ненамного будет отличаться от содержания тела революционера в течение года. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг жесткой критике конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина и назвал его циничной провокацией.
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