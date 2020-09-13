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Милонов предложил похоронить Ленина на кладбище, а из Мавзолея сделать музей

16:40, 13.09.2020
Милонов предложил похоронить Ленина на кладбище, а из Мавзолея сделать музей
Фото: flickr.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина. Он предложил использовать здание как музей, а тело Владимира Ленина похоронить на кладбище.

Депутат отметил, что стоимость захоронения ненамного будет отличаться от содержания тела революционера в течение года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг жесткой критике конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина и назвал его циничной провокацией.

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