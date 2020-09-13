Милонов предложил похоронить Ленина на кладбище, а из Мавзолея сделать музей

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина. Он предложил использовать здание как музей, а тело Владимира Ленина похоронить на кладбище.

Депутат отметил, что стоимость захоронения ненамного будет отличаться от содержания тела революционера в течение года. Об этом сообщает «РИА Новости».



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг жесткой критике конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина и назвал его циничной провокацией.

