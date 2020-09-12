Объявлен конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России (СА России) объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Положения конкурса утвердили 11 сентября, 25 августа было принято само решение о его проведении, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу СА России.

К участию приглашаются все граждане России и стран СНГ, дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники и дизайнеры. Им предлагают разработать зарисовки связанного с дизайном проекта последующего использования Мавзолея.

Этот конкурс — спецпроект фестиваля «Зодчество», который призван собрать как можно больше архитектурных идей, пусть даже неоднозначных.

Работы принимаются до 19 октября, итоги подведут на фестивале «Зодчество», который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор».