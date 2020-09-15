В «Яндекс.Картах» доступно расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед

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В «Яндекс.Картах» появилась возможность посмотреть полное расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Расписание всех видов транспорта доступно в карточке остановки. В ней указано время прибытия и то, как часто ходит автобус, троллейбус или трамвай. На платформе встроен календарь, позволяющий посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день.

скриншот/ расписание автобуса №10 на 9 октября

По словам представителей сервиса, новая функция позволит людям точнее планировать поездки.

В начале сентября «Яндекс» сообщил о создании отдельной компании, работающей с беспилотными авто.

