«Яндекс» создаст отдельную компанию, работающую с беспилотными авто

«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей из «Яндекс.Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов «Яндекса» и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — заявил руководитель группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

После реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, инвестирует в новую компанию 100 млн долларов США и выдаст конвертируемый заем еще на 50 миллионов долларов.

Напомним, что в Иннополисе уже два года тестируют беспилотные такси «Яндекса». За это время беспилотник совершил 10 тыс. поездок с пассажирами на семи машинах.

