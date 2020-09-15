Академик РАН: «Будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна» коронавируса

Директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение случаев заболевания COVID-19 будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна [коронавируса]», — цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.

Он обратил внимание, что если выпускать 5—6 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц, то за 10—12 месяцев можно проиммунизировать достаточное количество человек.

Напомним, что первая партия вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, направлена в регионы России.

