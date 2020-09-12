Зюганов подверг конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина жесткой критике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг жесткой критике конкурс на повторное использование мавзолея Ленина и назвал его циничной провокацией.



«Те, кто этим занимается, в принципе совершают преступление. В новой редакции Конституции есть даже статья, которая предусматривает требование о единстве нашей истории, единстве тысячелетней истории как нашем общем достижении», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам политика, если вопрос затрагивает архитектурный облик, то это невежество или глупость, поскольку «ни один объект, тем более такой значимый, как Красная площадь, Мавзолей, Кремль, не могут рассматриваться в отрыве от ситуации».

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин заявил, что лучшим решением будет лишить Союз архитекторов регистрации за экстремистские заявления. «Коммунисты России» направили требование в Генпрокуратуру.

Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков, в свою очередь, пояснил, что конкурс не предполагает выноса из него тела Ленина, однако в будущем может возникнуть подобный вопрос, и в этом случае банк идей придется как нельзя кстати.

Напомним, положение конкурса от Союза архитекторов России (СА России) объявили 11 сентября. Всероссийский конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади призван собрать как можно больше идей.

