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Главный режиссер Камаловского театра попросил Минниханова создать Казанский театральный институт

14:09, 15.09.2020
Главный режиссер Камаловского театра попросил Минниханова создать Казанский театральный институт
Фото: kamalteatr.ru

Главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев попросил президента Татарстана Рустама Минниханова рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища театрального института, а также возвращения бюджетных мест на актерский факультет КазГИК.

По словам режиссера, кадровый вопрос в театральном деле в республике обостряется с каждым годом: число бюджетных мест в местных культурных образовательных учреждениях постепенно сходит на нет, молодые люди все чаще уезжают учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а «польстившись на прелести большого города», уже не возвращаются обратно.

«Это особенно актуально для национального театрального искусства, — подчеркнул Фарид Бикчантаев, выступая на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, которое в эти минуты продолжается в Казанской Ратуше. — Мы можем своих артистов готовить здесь, потому что кто как не мы знает, как это делать».

Поддержал Бикчантаева и художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. Качалова Александр Славутский, также выступивший на заседании.

Напомним, на базе Казанского института культуры в 2021 году запустят центр непрерывного образования Минкульта России.

    ОбществоВласть Татарстан
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