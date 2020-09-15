Главный режиссер Камаловского театра попросил Минниханова создать Казанский театральный институт

Главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев попросил президента Татарстана Рустама Минниханова рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища театрального института, а также возвращения бюджетных мест на актерский факультет КазГИК.

По словам режиссера, кадровый вопрос в театральном деле в республике обостряется с каждым годом: число бюджетных мест в местных культурных образовательных учреждениях постепенно сходит на нет, молодые люди все чаще уезжают учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а «польстившись на прелести большого города», уже не возвращаются обратно.

«Это особенно актуально для национального театрального искусства, — подчеркнул Фарид Бикчантаев, выступая на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, которое в эти минуты продолжается в Казанской Ратуше. — Мы можем своих артистов готовить здесь, потому что кто как не мы знает, как это делать».

Поддержал Бикчантаева и художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. Качалова Александр Славутский, также выступивший на заседании.

Напомним, на базе Казанского института культуры в 2021 году запустят центр непрерывного образования Минкульта России.