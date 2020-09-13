Леонид Слуцкий: «Кварацхелия получил сотрясение и у него повреждение носа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победный матч против московского «Динамо»:

— Очень быстрая игра с обоюдоострыми шансами. В первом тайме «Динамо» пыталось использовать много диагональных передач, мы пытались больше комбинировать через центральную зону. Нам удалось реализовать одну из наших атак, но у хозяев тоже были моменты, которые они не реализовали.

Дальше, понятно, удаление сильно повлияло на ход встречи. Но, к сожалению, у нас еще нет такого опыта, чтобы мы могли сорвать большие дивиденды с численного преимущества. У нас на контратаках было больше шансов, но мне бы, как тренеру, хотелось, чтобы игра до победы была доведена более спокойно.

— Расскажите, почему первым номером на матч выбрали Медведева, а не Коновалова, и когда ждать возвращения основного вратаря?

— У Дюпина небольшая простуда, поэтому он может быть готовым уже к следующей кубковой игре против «Черноморца» в среду. Выбор в пользу Медведева мы делали исходя из тренировочного процесса.

— Как прокомментируете эпизод с пенальти, который тренер «Динамо» Новиков посчитал несправедливым?

— Мне показалось, что никто не нырял и это было нарушение правил. Как я понимаю, это элемент, просматриваемый VAR. Я его еще не видел в повторе, но в динамике показалось, что решение верное. Судя по всему, видеоассистент подтвердил решение главного арбитра. Поэтому вопросов быть не может.

— Что с Кварацхелией?

— Он получил сотрясение и у него повреждение носа. Какая степень сотрясения и сломан ли нос — пока сказать нельзя. Сотрясение точно не глубокое, потому что он на своих ногах и всех узнает. А сломан у него нос или нет, будет понятно тогда, когда сделаем снимок.



— Какое у вас осталось впечатление от связки в центре полузащиты Шатов — Абильдгор?

— У нас сейчас есть футболисты, которые могут управлять игрой изнутри, контролировать мяч. Поэтому мы поменяли схему на 4-3-3. Понятно, что Ин Бом с Шатовым впервые оказались на поле с первых минут, но они оба — футболисты очень высокого уровня, поэтому наладить взаимодействие было не так сложно. Я удовлетворен игрой обоих, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня «Рубин» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Ближайший матч в РПЛ казанцы проведут 20 сентября и примут на «Ак Барс Арене» московский «Спартак».