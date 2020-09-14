Первые партии российской вакцины «Спутник V» поступили в регионы

В регионы поступили первые партии вакцины «Спутник V». Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Первые на очереди — врачи и учителя, поскольку они в группе повышенного риска. Остальным гражданам нужно немного подождать. Однако у жителей столичного региона есть возможность стать участниками пострегистрационных испытаний.

Перед началом вакцинации нужно подготовить каждый ее этап: нужно оборудовать холодильниками машины для перевозки, чтобы выдержать температуру в -18 градусов, еще необходимо проинструктировать медиков, проводящих прививки.

Напомним, в начале сентября сообщалось о выпуске вакцины в гражданский оборот.