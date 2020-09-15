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В Казани на набережной озера Кабан покажут перформанс «Ускользающий город»

01:24, 15.09.2020
В Казани на набережной озера Кабан покажут перформанс «Ускользающий город»
Фото: kzn.ru

В четверг, 17 сентября, в Казани на набережной озера Кабан творческая инклюзивная студия «Э-моция» покажет перформанс «Ускользающий город».

Его поставили на основе воспоминаний известных людей о городе. Перфоманс сопровождается музыкой и танцем. Он начнется в 18:00, передает мэрия города.

В минувшую пятницу на набережной озера Кабан проходил концерт местной рок-группы.

ОбществоКультура Татарстан
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