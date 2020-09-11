В Казани на озере Кабан пройдет концерт рок-клуба
В Казани местный рок-клуб проведет концерт на набережной озера Кабан. Он состоится в пятницу вечером, 11 сентября.
Выступят группы J-SET, Oscar Band и «40 градусов», говорится в Instagram-аккаунте озера Кабан.
Отмечается, что рок-клуб — это творческое объединение, музыкантов, художников, поэтов, других представителей творческих профессий под эгидой клуба.
Выступление состоится на плавучей сцене.ОбществоКультура Татарстан
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