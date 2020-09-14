«Рубин» не будет продавать Кварацхелию в нынешнем году

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился планами клуба по возможному трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии. По его словам, казанская команда не намерена расставаться с игроком в нынешнем году.

«Сейчас Кварацхелия не продается. Сто процентов. Сейчас потенциальные покупатели не дадут сумму, которая нас устроит. Плюс у нас есть свои задачи, а также понимание, что футболиста к продаже надо готовить», — сказал Яровинский.

При этом отвечая на вопрос о возможной сумме за Кварацхелию, функционер заявил, что в клубе допускают продажу футболиста следующим летом или через полтора года.

В «Рубине» считают переход грузинского полузащитника в российскую команду бессмысленным в плане дальнейшего развития самого игрока.

Напомним, накануне в игре с «Динамо» (1:0) Кварахцелия получил травму и досрочно покинул поле на носилках. Чуть позже главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о характере травмы футболиста.