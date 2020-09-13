Новости спорта

18:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кварацхелию унесли с поля на носилках в игре «Динамо» — «Рубин»

17:33, 13.09.2020 1
Кварацхелию унесли с поля на носилках в игре «Динамо» — «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Лидер атак «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в игре «Динамо» — «Рубин» и был заменен в концовке первого тайма. Футболиста унесли с поля на носилках.

Грузинский полузащитник казанского клуба дважды за короткий промежуток времени получил удар по голове и носу от игроков соперника. Хвичу заменили на Солтмурада Бакаева.

Ранее в этой игре Кварацхелия заработал для своей команды пенальти, который реализовал Джордже Деспотович. «Рубин» повел со счетом 1:0, а «Динамо» пропустило первый гол в сезоне на своем поле.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:41
    Выздоравливай Хвича! Ждём тебя на поле, в полной боевой готовности! Рубин, Алга!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем