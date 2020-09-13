Кварацхелию унесли с поля на носилках в игре «Динамо» — «Рубин»

Лидер атак «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в игре «Динамо» — «Рубин» и был заменен в концовке первого тайма. Футболиста унесли с поля на носилках.

Грузинский полузащитник казанского клуба дважды за короткий промежуток времени получил удар по голове и носу от игроков соперника. Хвичу заменили на Солтмурада Бакаева.

Ранее в этой игре Кварацхелия заработал для своей команды пенальти, который реализовал Джордже Деспотович. «Рубин» повел со счетом 1:0, а «Динамо» пропустило первый гол в сезоне на своем поле.