Татарстан оказался среди регионов-лидеров по тратам на путешествия

Татарстан оказался среди регионов-лидеров по размеру среднего чека по транзакциям на путешествия — 70,4 тыс. рублей, уступив лишь Саратовской и Тамбовской областям — чеки в них составили 76,3 тыс. рублей и 73,3 тыс. рублей соответственно. Следом за Татарстаном идут Ямало-Ненецкий АО — 65,9 тыс. руб. и Брянская область 63,8 тыс. рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование Qiwi.



В исследовании сказано, что этим летом на турпутевки россияне тратили на 45% больше, чем в прошлом году. Оборот за этот же период снизился на 58%.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана перестали бронировать новогодние туры.