Жители Татарстана перестали бронировать новогодние туры

Жители Татарстана перестали покупать новогодние туры. Люди бронируют путевки максимум за две недели до вылета, рассказал глава Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Могу сказать, что бронирование на сегодняшний момент практически отсутствует, тогда как в прошлые годы в это время был уже достаточно большой объем. Минимум 50% всех новогодних туров было забронировано в сентябре-октябре. Сейчас эти показатели на нуле», — рассказал Мифтахов РБК.

Сейчас турагентства принимают брони без оплаты в те страны, с которыми авиасообщение пока не возобновлено. А в доступные для посещения страны раннее бронирование отсутствует.

Ранее Ростуризм не исключил повторения программы туров с кешбэком.

