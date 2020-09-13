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Москалькова оценила идею автобусов для голосования в Казани

12:23, 13.09.2020
Москалькова оценила идею автобусов для голосования в Казани
Фото: tatarstan.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова положительно оценила казанские автобусы, оборудованные под передвижной избирательный участок.

«Я была в Казани на избирательных участках, и очень интересный новый опыт в Казани связан с тем, что они оборудовали автобус как избирательный участок, где размещаются и наблюдатели, и видеонаблюдение, что очень важно, и урны. И если микрорайон просит этот передвижной избирательный участок приехать на место, они готовы туда выехать с этим автобусом. Вот такие новые формы появляются для повышения градуса демократии и гарантий прав человека», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее Москалькова посетила в Казани избирательный участок №165 в здании КДЦ «Московский» и оценила степень его подготовки к выборам.

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