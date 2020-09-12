Пожар на свалке строительного мусора в Зеленодольске локализован

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В Зеленодольске сотрудники МЧС локализовали пожар на свалке строительного мусора у ЗМЗ. Его площадь составила 1 000 кв. м.

Как сообщили в татарстанском главке МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 15:16. Локализован пожар был в 15:56.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В МЧС уточняют, что загорелся строительный мусор, который складировали в поле для дальнейшей утилизации в рамках программы по ликвидации ветхого жилья.

В тушении пожара принимают участие 41 человек и 12 единиц техники. Также привлечены водовозки местного МУП «Водоканал».

Напомним, сегодня в Зеленодольске возле ЗМЗ загорелась свалка строительного мусора. Ранее «Реальное время» уже писало об этой свалке и приводило мнение местного активиста Алексея Туганова, который говорил, что ситуация «рано или поздно выйдет из-под контроля».

В этом году власти Татарстана решили привести к общему знаменателю оборот строительных отходов.

