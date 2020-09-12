Элла Памфилова о голосовании на пеньках: «Главный пенек искать не надо — они им гордятся»

Сегодня председатель Центризбиркома РФ на заседании в Информационном центре ЦИК прокомментировала работу избирательных участков на придомовых территориях, «что мы сейчас шутя называем «голосованием на пеньках». По ее словам, к организации работы таких участков очень серьезные требования.

— Вы знаете сколько было спекуляций, что весь интернет заполнен пеньками и багажниками. Мы тщательно разбирались, в конце-концов действительно нашли из всего этого мусора 3 пенька. Главный пенек — его искать не надо — они им гордятся. Это Ульяновская область, они сами его выложили. Два других было сложно определить, но мы смогли, — сообщила Элла Памфилова.



По ее словам, такое голосование с «деревенским колоритом» обусловено реалиями жизни на селе и ничего предосудительного в этом нет. «Главный пенек» находится в небольшой деревне Комаровка в Ульяновской области, где жители благодарили за возможность проголосовать у дома. Еще один пенек — «главный центр притяжения» в деревне Турово Владимирской области, где живет всего 8 человек: «мужики по секрету признались: «мы, бывает, и употребим немного на этих пеньках». А вот третий — оказался фейком, в ролике женщина заполняет на нем бумаги, не связанные с голосованием, подчеркнула Памфилова.