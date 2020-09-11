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На челнинца составили протокол за курение на борту самолета

17:38, 11.09.2020
На челнинца составили протокол за курение на борту самолета
Фото: realnoevremya.ru

В дежурную часть полиции в аэропорту Казанского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о курении на борту.

Нарушителем оказался 29-летний житель Челнов, летевший в направлении Сочи — Казань. В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 500 рублей, сообщает Управление на транспорте России по ПФО.

В марте этого года в Татарстане произошел похожий случай: в аэропорту Бегишево задержали пассажира, прилетевшего из Москвы, — он курил в туалете и не реагировал на законные требования командира воздушного судна.

Общество Татарстан
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