В Бегишево задержали пассажира, курившего на борту самолета

В аэропорту Бегишево задержали пассажира, прилетевшего из Москвы — мужчина курил в туалете и не реагировал на законные требования командира воздушного судна.

Задержанный оказался 32-летним жителем Нижнего Новгорода. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

Теперь пассажиру грозит административный арест на срок до 15 суток, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО.